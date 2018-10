Die schönsten Alleestraßen der Welt

Die Dark Hedges, auf Deutsch „dunkle Hecken“, bezeichnet Sunny Cars als die wohl imposanteste Buchenallee der Welt. Die Familie Stuart pflanzte sie im 18. Jahrhundert entlang der Zufahrtsstraße zu ihrem gregorianischen Anwesen Gracehill House. Damit wollten sie ihre Besucher schon bei der Einfahrt beeindrucken, was ihnen damals sicherlich gelungen sein durfte. Heute zählt die Allee zu den meistfotografierten Naturwundern Irlands. Obendrein erlangte Dark Hedges als Drehort in der preisgekrönten TV-Serie „Game of Thrones“ internationale Berühmtheit.