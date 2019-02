Die Modestadt Mailand wird zur Kunstmetropole

Essen und Trinken Paper Moon Giardino in der Via Bagutta: ausgezeichnetes Fischrestaurant, man schlemmt in einem alten Palazzo. papermoongiardino.com

– Bugande im Hotel Maison Borella am Navigli: Man sitzt direkt am Kanal, ist aber vom dichten Pulk der Flaneure an der Promenade abgeschirmt. Mailänder Küche vom Feinsten. hotelmaisonborella.com

– Campari-Bar Camparino: direkt am Domplatz mit ihren Cocktails von Negroni bis zu Campari Americano. www.camparino.it

–Peck: Mailands Delikatessenpapst, quasi der Meinl von Milano, ist seit Kurzem nicht nur in der Via Spadari, sondern auch im neuen, CityLife Shopping District, vertreten. Mit einem Deli Shop, einem Restaurant, einer Wein- und Cocktailbar. peck.it

Unterkunft Ein sehr angenehmes, ruhiges Boutiquehotel im Art-déco-Stil ist der Palazzo Segreti in der Via San Tomaso. Preis für ein Doppelzimmer je nach Saison ca. 200 Euro. www.palazzosegreti.com

Auskunft Italienisches Fremdenverkehrsamt Enit, Mariahilfer Straße 1b, 1060 Wien, Tel. 01 5051639 www.enit.at