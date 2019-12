Die fabelhafte Lichterwelt der Lumières in Lyon

Berühmte Söhne

Der Name ist eine Verneigung vor den Brüdern Lumière, die mit dem Cinématographen als Erfinder des Kinos gelten. Das Schaffen der Fotoindustriellen wird im Museum (Audioguides auf Deutsch) in deren Stadtvilla im Viertel Monplaisir anschaulich präsentiert. Sie sind nicht die einzigen berühmten Söhne Lyons. Jahrhundertkoch Paul Bocuse, Wegbereiter der Nouvelle Cuisine, stammt aus der Region. In den nach ihm benannten Markthallen lässt sich fürstlich schlemmen. Es ist keine Mär, dass dort die Einheimischen am Wochenende ihren Tag genussvoll mit Austern und einer Flasche Weißwein beginnen.

Schon die Römer erkannten die geografisch gute und fruchtbare Lage von Lugdunum am Zusammenfluss von Saône und Rhône. Heute schätzt man die Nähe zu den Alpen – in gut einer Autostunde ist man zum Skifahren in Grenoble – und den schiffbaren Zugang zum Mittelmeer. Licht, Lage, Lust – Gründe, warum das „savoir vivre“ selten so leidenschaftlich gelebt wird wie in der „Hauptstadt der Gastronomie“.