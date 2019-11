Bei Walhaien und Seelöwen: Das mexikanische Galapagos

An die Strandpromenade zurückgekehrt, trifft er Benjamin Duarte. Der Guide kennt sich genau aus, ist er doch schon seit mehr als zwanzig Jahren in La Paz ansässig. Zuvor arbeitet er auf der anderen Seite der Grenze, doch erkannte er bald, dass die Schufterei in der Fabrik nicht sein Lebensziel sein konnte. Nachdem er nach Baja California Sur zurückkehrte, machte er sich mit anderen Bewohnern für den Umweltschutz stark und bewahrte die südlich gelegenen Traumstrände Pichilingue, Balandra und El Tecolote vor einer Erschließung durch die Hotelindustrie.

Von Pichilingue geht es mit dem Boot zur unbewohnten Isla Espíritu Santo – seit 1995 ein UNESCO-Biosphärenreservat, um das harmonische Miteinander von Mensch und Natur zu fördern. Bei einer Betrachtung der in allen Rot- und Brauntönen schattierten Berge der Insel wird klar, dass die Landschaft genauso zur Sonora-Wüste gehört wie Teile von Arizona und des Bundesstaates Kalifornien. In den Bergen finden sich immer wieder interessante Gesteinsformationen: eine Maske, ein Orang-Utan, der Umriss der in Wirklichkeit 1.200 Kilometer langen und 160 Meter breiten Halbinsel Baja California.

Die Ausflügler, die mit Benjamin Duarte die Insel erkunden, freuen sich besonders auf die rund 400 Tiere umfassende Seelöwenkolonie. Schnell die Taucherbrille auf und den Schnorchel in den Mund und los geht es in das Reservat. „Die Tiere bitte nicht berühren!“ Leichter gesagt als getan, denn innerhalb von Sekunden schwirren die Seelöwen um die Besucher herum, nibbeln an ihren Flossen, wollen spielen. Unter Wasser sind die Seelöwen und Robben noch besser zu bewundern. Sie recken ihren Kopf in alle Richtungen, so als ob ihnen ein doppeltes Gelenk gegeben wurde. Wasserblasen steigen aus ihren Nasenlöchern und schon machen sie eine 180-Grad-Wendung und flitzen woanders hin.

Um das Gleichgewicht in diesen Naturreservaten nicht zu stören, müssen sich Veranstalter an genaue Vorgaben halten, wie lange sie mit ihren Booten in der Nähe der Tiere bleiben. Etwas weiter von der Küste entfernt begegnen Reisende dem größten, nicht zur Gruppe der Säuger gehörenden Wirbeltier. Walhaie leben schon seit sechzig Millionen Jahren in milden und tropischen Gewässern und erreichen eine durchschnittliche Länge von zwölf Metern. Die sanften Riesen verfolgen einen geradlinigen Kurs und so lässt es sich neben ihnen herschnorcheln. Das Wort „Hai“ mag in der Zoologie wenig bewanderten Menschen Angst einjagen, doch diese Gattung ernährt sich vegetarisch. Wenn er besonders hungrig ist, erhebt der Walhai seinen Kopf bis zur Hälfte über die Wasseroberfläche und lässt die größtmögliche Menge an Plankton in sich fließen. Obwohl er ruhig vor sich hin schwimmt, nimmt er die Gegenwart von Mitschwimmern über seine elektromagnetisch geladene Körperoberfläche wahr.

Benjamin Duarte folgt einem acht Meter langen Walhai mit seiner Gruppe ungefähr drei Minuten lang und lässt ihn wieder in Ruhe. Etwas verärgert klettert er ins Boot zurück. „Habt ihr den blauen Fleck am Rücken des Tieres gesehen?“ fragt er die Gruppe. „Da hat ein Bootfahrer unverantwortlich gehandelt und ist zu nah an den Walhai herangekommen. Der Kiel des Boots hat auf ihn abgefärbt.“ Christian Heeb hat alles mit seiner Kamera mitverfolgt und gute Fotos geschossen, die garantieren, dass seine Workshops ausgebucht sein werden. Mit seiner selbst gewählten Einsamkeit wird es dann wohl eher doch nichts.