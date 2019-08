Ausgedämpft: Weitere Strände auf Mallorca und Menorca rauchfrei

Mallorca hat den Zigaretten im Sand den Kampf angesagt und erhält drei weitere rauchfreie Strände. Nachdem bereits im Juli die Bucht Cala Estancia in Palma, die Cala Anguila in Manacor und der Strand Sant Joan in Alcudia zu zigarettenfreien Zonen erklärt worden waren, folgten nun Cala Deia, Colonia de Sant Pere und Cala Millor (Gemeinde Sant Llorenc).

Auf der Nachbarinsel Menorca schloss sich der Strand Binissafuller der Initiative "Platges sense fum, platges saludables" (katalanisch für: Strände ohne Rauch sind gesunde Strände) an, wie die Balearenregierung mitteilte.