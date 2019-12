Aida Mira: Jetzt auch noch Südafrika abgesagt

Am Sonntag hatte die Reederei bereits die erste viertägige Kurzreise der „ Aida Mira“ von Mallorca aus streichen müssen. Wie der KURIER berichtete war das Schiff noch nicht fertig gewesen. Die Passagiere hatten an Deck schon das Auslaufen erwartet, als der Kapitän sie über den Ausfall der Reise informierte. Von den ersten Urlaubern bekam Aida sowohl in sozialen Medien als auch direkt an Bord deutliche Kritik zu hören.