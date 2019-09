Adelig schlafen wie in Kultserie: Zimmer mieten in "Downton Abbey"

Zwei Fans von " Downton Abbey" können Ende November für eine Nacht in dem Anwesen übernachten, in dem die britische Kultserie gedreht wurde. Denn kurz vor dem Start des Kinofilms am Donnerstag ist der Drehort Highclere Castle nun bei Airbnb gelistet. Während ihres Besuchs erhalten die Gäste die Möglichkeit, etwa den Salon oder die Bibliothek zu erforschen, die sie aus " Downton Abbey" kennen.

Dinner mit Gräfin in Highclere Castle