Praktikum deines Lebens: Casting beginnt

Das große Casting von Urlaubsguru für das Praktikum deines Lebens geht in die nächste Phase. Nachdem sich insgesamt 3619 Österreicherinnen und Österreicher beworben haben, lädt Geschäftsführer Daniel Frick die kreativsten 100 Bewerberinnen und Bewerber zum Casting auf den Kahlenberg ein. Am Samstag den 23. und am Sonntag den 24. Februar 2019 haben die überzeugendsten 100 Kandidatinnen und Kandidaten, welche das Glück hatten, einen Boardingpass für das Casting zu erhalten, jeweils fünf Minuten Zeit, um in den Räumlichkeiten der Modul University Vienna die Jury zu überzeugen. Mit etwas Glück sind sie beim Recall am 15. März 2019 unter den besten Zehn dabei