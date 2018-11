Traum-Job: Kostenlos rund um die Welt als Praktikant

Seit dem 18. November 2018 haben Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit, ihre Bewerbung einzureichen. Der Bewerbungsschluss ist am 15. Jänner 2019. Im Februar werden unter allen Bewerbungen die besten 100 Kandidaten und Kandidatinnen nach Wien eingeladen, um an dem Casting für das Praktikum deines Lebens teilzunehmen. Nachdem unter allen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerbern die besten drei ermittelt wurden, wird die Urlaubsguru-Community darüber entscheiden, welche Österreicherin oder welchen Österreicher sie hinaus in die Welt schicken möchte.