3 Events: Schmankerl am See und auf dem Berg

Den Start für die kulinarische Hochsaison am Wörthersee markieren die zweiten See.Ess.Spiele von 27. April bis 6. Mai. Dann treffen Gastronomen aus Wörthersee-Betrieben auf Haubenköche und tischen an den besten Plätzen rund um den See auf. Highlights sind ein 6-Gänge-Menü auf dem Pyramidenkogel mit Hubert Wallner (285 €) , Kochen ohne Strom mit Sarah Wiener und Familie Sternad im Gasthaus Messnerei am Sternberg (ab 154 €) und Street Food Alpe Adria im Seehotel Europa mit drei Hauben-Gastkoch Thorsten Probost (75€). www.see-ess-spiele.com