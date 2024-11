Neue Studie: Ein Eid erhöht den Wahrheitsgehalt – eventuell

Der wirkungsvollste Eid lautete dabei: "Ich erkläre hiermit, dass ich ehrliche Angaben machen werde, wenn ich mein endgültiges Einkommen aus der Sortieraufgabe melde" (I hereby declare that I will provide honest information when reporting my final income from the sorting task). "Diese erfolgreichste Formel reduzierte den Verlust an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung von 21,9 Prozent auf 11,6 Prozent, was einer Verringerung um fast 47 Prozent entspricht", so Glogowsky.

Zur Überraschung der Wissenschafter gab es keinen signifikanten Unterschied, ob die Teilnehmer den Eid nur durch Anhaken eines Kästchens vor der jeweiligen Eidesformel leisteten oder diese aktiv abtippen mussten. Dagegen hatte die Platzierung der Eidesformel Einfluss: Die Steuerehrlichkeit verbesserte sich, wenn der Eid direkt vor der "Steuererklärung" geleistet wurde, und nicht schon vor der zu erfüllenden Sortieraufgabe.