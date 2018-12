Wärmepumpe oder Pellets? Warum nicht beides?

Geht es um das ideale Heizsystem herrscht in Foren und Blogs zu den Themen Energie und Umwelt ein regelrechter Glaubenskrieg. Im Zentrum stehen dabei vor allem zwei Heizungsarten: Biomasse und Wärmepumpe. Beide Systeme gelten unter Einhaltung bestimmter Bedingungen (bei der Wärmepumpe ist das der Bezug von Ökostrom) als umwelt- und klimafreundliche Alternativen zu Öl- und Gasheizungen.

Bezeichnend ist, dass die Diskussion um diese beiden Systeme stark polarisiert und fast immer im Sinne eines Entweder-Oders geführt wird. Was diese Art der Fragestellung jedoch verkennt, ist die Tatsache, dass es Anwendungsbereiche gibt, in denen Biomasse und Wärmepumpe sinnvoll und höchst effizient miteinander kombiniert werden können. Tatsächlich gilt hier, wie bei so vielen Dingen im Leben: Die einzig richtige Lösung gibt es nicht.