So stilvoll kann Wohlfühlwärme sein

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es die wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden, die dafür sorgt, dass wir uns zuhause so richtig wohlfühlen. Wärme ist ein Grundbedürfnis: Durchschnittlich etwa 50 Prozent der benötigten Energie in einem Haushalt entfallen auf die Heizung. Doch nicht jedes Heizsystem eignet sich für jedes Gebäude. Wer seine Energiekosten senken und zudem die Umwelt entlasten möchte, profitiert von einer modernen Pelletheizung. Wir haben für Sie die ersten Schritte und hilfreiche Tipps für einen einfachen Umstieg zusammengefasst:

Bedarf klären: Es gibt verschiedene Arten von Pelletheizungen – vom dekorativen Kaminofen im Wohnzimmer zur leistungsstarken Zentralheizung im Keller. Welches System das richtige für Sie ist, hängt zu einem wesentlichen Teil davon ab, wie hoch Ihr Heizwärmebedarf ist. Um diesen zu ermitteln, muss neben der Größe der Wohnfläche auch der bauliche Zustand des Wohngebäudes analysiert werden. Tipp: Ein Energieberater kann Sie bei der Ermittlung dieser Faktoren unterstützen und die Energieeffizienzklasse Ihres Gebäudes bestimmen. Voraussetzungen prüfen: Damit der Umstieg von Öl oder Gas auf eine Pelletheizung unkompliziert und in wenigen Tagen erledigt ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig die Voraussetzungen dafür zu klären. Für Pelletzentralheizungen wird ein Pelletlager benötigt – in der Regel wird dazu ein Raum im Keller hergerichtet. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es auch Sacksilos, die z.B. in einer Garage aufgestellt werden können. Bevor eine Pelletheizung in Betrieb gehen kann, muss eine Eignungsprüfung des Kamins durch einen Rauchfangkehrer vorgenommen werden. Förderungen nutzen: Da durch das Heizen mit Pellets die CO2-Emissionen um über 90% reduziert werden, werden Pelletheizungen durch den Klima- und Energiefonds gefördert. Aufgrund der hohen Bedeutung des heimischen Brennstoffs für die regionale Wirtschaft gibt es auch attraktive Förderungen von Ländern und Gemeinden. Tipp: Auf www.propellets.at/foerderungen erfahren Sie alle Details zu den Förderungen.

