Umweltbilanz von Pellets - ein Faktencheck

Wie viel Energie wird für die Herstellung von Pellets verwendet?

Werden Pellets aus trockenen Hobelspänen hergestellt, entspricht der Aufwand an Energie für die Pelletierung ca. 2 Prozent des Energieinhalts der Pellets. Werden Pellets aus feuchten Sägespänen hergestellt, ist zudem noch Energie für die Trocknung nötig. Die meisten heimischen Hersteller nutzen dafür die Wärme, die durch die Verbrennung von Rinde entsteht. Insgesamt können durch den Einsatz von Pellets die CO2-Emissionen im Vergleich zur Nutzung von Heizöl um durchschnittlich 97 Prozent reduziert werden.

Werden in Österreich für die Herstellung von Pellets Bäume geschlägert?

Nein. Pellets werden in Österreich ausschließlich aus Sägenebenprodukten hergestellt. Das bedeutet, dass nur die Späne, die beim Sägen und Hobeln von Brettern in großen Mengen anfallen, zu Pellets gepresst werden. Kein Baum wird gefällt, um daraus Pellets zu erzeugen.

Warum sind Pellets gut für die Umwelt?

Pellets werden aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt und zählen somit zu den erneuerbaren Energieträgern. Sie tragen signifikant zum Klimaschutz bei, sie bei ihrer Verbrennung nur so viel Kohlendioxid freisetzen, wie der Baum im Laufe der Zeit aus der Atmosphäre entnommen hat. Das bedeutet, Pellets sind CO2-neutral. Kohlendioxid, oder kurz CO2, ist eines der hauptverantwortlichen Treibhausgase, die zu Klimawandel und Erderwärmung führen.

Erzeugen Pelletheizungen hohe Feinstaubemissionen?

Nein. Studien haben gezeigt, dass durch moderne Kesseltechnologie und den elektronisch geregelten Verbrennungsprozess Feinstaubemissionen im Vergleich zu einer althergebrachten Stückholzheizung um 95 Prozent reduziert werden konnten.

Werden Pellets über weite Entfernungen transportiert, bevor sie beim Endkunden ankommen?

In Österreich werden Pellets in insgesamt 40 Werken hergestellt, die über alle Bundesländer (außer Wien) verteilt sind. Das bedeutet, dass in nahezu jeder Region lokal produzierte Pellets verfügbar sind. Wer regional hergestellte Pellets beziehen möchte, findet auf Produzenten und Händler in seinem jeweiligen Bundesland und kann bei diesen gezielt regional einkaufen.

Dieser Kostenvergleich berücksichtigt nicht den Wirkungsgrad, die Umstellungs- bzw. Investitonskosten und allfällige Wartungskosten des Heizsystems.