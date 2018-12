Vom Sägerest zum Energiebündel - so entstehen Pellets

Den frischen Spänen wird in Trockenanlagen Feuchtigkeit entzogen, bis sie bereit sind für den nächsten Schritt auf dem Weg zum ökologischen Energieträger. In Pelletierwerken, die sehr oft an den Sägebetrieb angeschlossen sind, werden die Späne in speziellen Maschinen zu Pellets gepresst. Um den Pressvorgang zu erleichtern, werden ein bis maximal zwei Prozent Maisstärke zugesetzt. Das Endergebnis ist ein kleiner zylinderförmiger Stift mit einer Länge von ca. 3 cm – das Holzpellet.