Blickfang im Wohnzimmer - der Pelletkaminofen

Der Pelletkaminofen kann in Wohnungen und kleinen Häusern statt einer Zentralheizung betrieben werden oder diese ergänzen. In beiden Fällen vermindert er die jährlichen Heizkosten beträchtlich, denn Pellets sind der bei weitem günstigste Komfortbrennstoff und zudem ein umweltfreundliches Naturprodukt aus Österreich. Pelletkaminöfen gibt es bereits ab etwa € 1.500,- in Baumärkten oder Ofenstudios. Außerdem gibt es eine Förderung von 500,- Euro vom Klima- und Energiefonds beim Kauf eines Pelletkaminofens.

Weiterführende Informationen zum Thema Pellets und Förderungen finden Sie unter www.propellets.at.