20 Jahre Liberalisierung des Bestattungsmarkts: Österreichs größter Privat-Bestatter zieht Bilanz

Bald zehn Jahre ist es her, dass Bestattung Himmelblau ihre erste Filiale in 1180 Wien eröffnet hat. Der Grundstein für das Unternehmen war bereits gelegt - denn bereits zehn Jahre zuvor liberalisierte die Gewerbeordnungsnovelle 2002 den Bestattungsmarkt. Als reglementiertes Gewerbe ist es seitdem möglich, Bestattungsleistungen am Privatmarkt anzubieten und so den fairen Wettbewerb zu fördern.