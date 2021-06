Von Herzen: Wie sich das Bestattungsunternehmen Himmelblau zum größten privaten Anbieter Österreichs entwickelte

Als führende private Bestattung ist Himmelblau mit 50 Mitarbeiter*innen an 8 Standorten bereits fest in Wien verankert. Seither betreute das Unternehmen bis heute zahlreiche Angehörige bei mehr als 10.000 Bestattungen. Die Experten rund um Bestattungen, Trauerfeiern und Vorsorge haben sich als oberstes Ziel gesetzt, die Wünsche der Kund*innen in Erfüllung gehen zu lassen. Ob traditionelle oder alternative Bestattungsformen – das Dienstleistungsportfolio reicht von Erd- oder Feuerbestattungen bis hin zu Wald-, Baum-, See- oder Diamantenbestattungen.