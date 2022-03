Himmelblau Academy: In drei Monaten zur Nachwuchsbestatter*in

Eine profunde Ausbildung in der Bestattung ohne berufliche Vorerfahrung? Aktuell in Österreich noch nicht vorhanden. Österreichs größter Privat-Bestatter Himmelblau schließt diese Lücke und entwickelte ein strukturiertes Programm, das in drei Monaten zur professionellen Himmelblau Bestattungsberater*in ausbildet. Mit dem Ziel, einen einheitlichen Ausbildungsstandard zu setzen, um so die Ansprüche Himmelblaus als Qualitätsführer für die Kund*innen zu sichern.