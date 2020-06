US-Höchstgericht bestätigt "Obamacare"

Seit genau hundert Jahren haben alle amerikanischen Präsidenten beim Versuch, in den USA eine obligatorische Krankenversicherung einzuführen, auf Granit gebissen. Barack Obama hingegen hat die historische Trendwende geschafft: Das US-Höchstgericht entschied am Donnerstag in einem mit großer Spannung erwarteten Urteil, dass Obamas 2010 unterzeichnete Gesundheitsreform der Verfassung entspricht.

Das ehrgeizige Prestigeprojekt des US-Präsidenten kann damit ab 2014 wirksam werden. Es wird das jährlich knapp 2700 Milliarden Dollar verschlingende Gesundheitssystem von Grund auf umkrempeln, die horrenden Kosten sollen langfristig gesenkt werden.

Für Obama und seine Demokraten, die die Gesundheitsreform vor zwei Jahren gegen die Totalblockade der Republikaner durchboxten, bedeutet das Urteil des Höchstgerichts einen riesigen Erfolg: Das Zentralprojekt der bisherigen Ära Obama wird mit voller rechtlicher Unterstützung durchgesetzt. Doch nicht nur für die Demokraten, glaubt Barack Obama: „Dieses Urteil ist ein Sieg für die Menschen überall in diesem Land", sagte er in einer ersten Reaktion am Donnerstag. „Jetzt werden wir nach vorne Blicken und nicht noch einmal den Kampf von vor zwei Jahren kämpfen."

Die Reform sieht unter anderem vor, dass sich jeder Amerikaner krankenversichern muss. Die Regierung habe das Recht, eine Zwangsversicherung für alle Bürger gesetzlich zu verankern, hieß es am Donnerstag nach einer ersten Urteils-Interpretation von US-Experten. Die Entscheidung des neunköpfigen Richtergremiums fiel mit fünf gegen vier Stimmen. Umfragen zufolge war die Mehrheit der Amerikaner gegen die Reform. Doch er habe das nicht gemacht, weil es populär ist, sagte Obama, sondern weil er daran glaube, dass die Reform für Amerika wichtig sei.

Jenen Amerikanern, die es finanziell nicht schaffen, sich zu versichern, wird der Staat künftig unter die Arme greifen. Derzeit leben in den USA 50 Millionen Menschen, fast ein Sechstel der Bevölkerung, ohne Krankenversicherung. Mit der Obama-Reform werden nun zumindest 33 Millionen von ihnen in den Genuss einer Krankenversicherung kommen.