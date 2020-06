Urteil: "Beschneidung ist Körperverletzung"

Während von muslimischer Seite zunächst keine Stellungnahme vorlag, sprach der Zentralrat der Juden in Deutschland von einem "beispiellosen und dramatischen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften". Ähnlich äußerte sich der aktuelle Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, Oskar Deutsch, auf KURIER-Anfrage: "Fast seit der Erschaffung der Erde werden Buben acht Tage nach der Geburt beschnitten – als Zeichen des Bundes mit Gott. Das ist eines unserer wichtigsten Gebote und wird überall auf der Welt praktiziert." Werde dieses "Fundament" in Frage gestellt, "wird es für Juden schwer, in solchen Ländern zu leben".

Weniger dramatisch sieht das die Vize-Präsidentin der liberalen jüdischen Gemeinde in Wien, Giuliana Schnitzler, eine Urenkelin von Arthur Schnitzler: "In den USA gibt es schon länger eine Bewegung unter jüdischen Familien gegen die Beschneidung. Sie argumentieren, dass der Eingriff negative Auswirkungen auf die Buben habe – physisch wie psychisch."