Rothensteiner: “Net g’schimpft is’ g’lobt gnua“

KURIER: Wissen Sie eigentlich, was ein Generalanwalt genau ist, Herr Buchbinder?

Rudolf Buchbinder: Ein Anwalt für alles. Kann man sich unter Professor etwas vorstellen? Oder unter Hofrat? Ich glaube, der Titel ist in so einem Fall sekundär. Ich habe etwa den Titel Professor abgelehnt. Ob der Herr Dr. Rothensteiner Generalanwalt ist oder nicht, ändert an seiner Person absolut nichts.



Ihre Definition, Herr Generalanwalt?

Walter Rothensteiner: Der Titel ist noch unter Herrn Raiffeisen entstanden. Er wünschte sich eine Anwaltschaft, die die Genossenschaften überall vertritt. Das ist auch, glaube ich, der einzige Anwalt, der kein Jurist sein muss.



In dem Wort General steckt aber auch etwas Militärisches, Kommandohaftes ...

Rothensteiner: General heißt hier nur: Zuständig für alle Genossenschaften, die dabei sind. Bei uns wird nicht von oben herab angeschafft. Ich sehe keine Parallele zum Militär.



Dennoch ist das eine sehr mächtige Position .

Buchbinder: Das bezieht sich nicht so sehr auf Generalanwalt, sondern auf die Macht von Raiffeisen, dem der Generalanwalt vorsteht. Es hat sich im Laufe der Zeit ergeben, dass das zu so einer so mächtigen Position geworden ist. Aber Generalanwalt heißt auch: Als Vertreter für alle da zu sein, die Gebarung von Raiffeisen zu verwalten und zu pflegen.

Rothensteiner: Das ist auch mir die liebere Definition. Auch Christian Konrad hat das Thema Macht nie gutgeheißen. Macht heißt, wenn ich unkontrolliert Druck ausübe, weil es mir gerade Spaß macht. Letztlich bedeutet diese Funktion Verantwortung, weil einen die Leute wählen. Die können einen wieder abwählen. Autorität ja, in Kombination mit Verantwortung. Mit Macht tue ich mir schwer.



Welche anderen Funktionen behalten Sie?

Rothensteiner: Der österreichische Raiffeisenverband ist ein Verein, bei dem der Obmann den Titel Generalanwalt trägt, dazu gibt es eine hauptamtliche Geschäftsführung. Die bekleidet Dr. Maier als Generalsekretär. Daher ist das neben meinem anderen Job zu machen. An meiner Aufgabe in der RZB ändert sich nichts. Aber ich werde das eine oder andere aufgeben, um mehr Platz zu haben.



Bei Buchbinder war früh klar, welchen Weg er geht: Er war ein Wunderkind. Wann war bei Ihnen die berufliche Richtung klar?

Rothensteiner: Wunderkind war auf keinen Fall das Thema bei mir. In Wahrheit ging es darum: Was studierst du? Da meine Eltern nicht so gesegnet waren mit Einkünften, haben sie gesagt: Eher kein langes Studium. Ich habe Welthandel studiert und daneben ein bissl Publizistik. Dann habe ich mit 20, 21 gesagt: Jetzt mach ich eine ordentliche Ferialpraxis. Über einen Bekannten landete ich 1974 hier im Haus. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, war ich schon einige Jahr bei Raiffeisen. Jetzt bin ich im 38. Jahr.



Wäre ein künstlerischer Beruf ein Traum gewesen?

Rothensteiner: Ich bin heute noch meinen Eltern gram. Ich hab mich aus früher Auflehnung gewehrt, dass sie mich zu einem Musikinstrument zwingen. Sie hätten mich aber zwingen sollen.

Ist Kunst für Sie heute eine Ergänzung zum Wirtschaftsleben? Eine Entspannung?

Rothensteiner: Ich habe ein bissl einen Horror vor Managern, mit denen man ausschließlich über ihr Geschäft reden kann.

Buchbinder: Das ist so, wie wenn man mit Kollegen nur über Fingersätze reden kann.

Rothensteiner: Ich erinnere mich noch an unseren Vorvorvorgeneralanwalt Rudolf Rasser. Mit dem hat man sich als Jungspund eine Stunde über die Uffizien unterhalten können. Es darf nicht passieren, dass man nur über Euro und Griechenland nachdenkt.



Wie sieht es mit Applaus aus? Bei einem Künstler ist es relativ klar: Wenn er gut spielt, kriegt er ihn. Wie ist das im Bankenwesen?

Rothensteiner: In der jetzigen Situation gilt der Spruch: Net g’schimpft is’ g’lobt gnua. Unsere Branche muss momentan für alles herhalten, was sie gar nicht gemacht hat. Deshalb sage ich immer: Ich spreche nur über die Hausbank. Unter Hausbank versteht jeder, in die Raiffeisenkasse zu gehen und dort eine freundliche Dame oder einen freundlichen Herren zu treffen. Bank, das sind die bösen, internationalen Investmentbanken, die sich hohe Boni leisten. Auch bei den Umfragen werden da große Unterschiede gemacht. Aber wir werden jetzt einmal alle gemeiniglich als Banken geschimpft.