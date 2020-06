Republikaner auf Kollisionskurs

Es ist kaum mehr als eine politische Geste, doch die ist ruppig. In wenigen Tagen wollen die Republikaner im Repräsentantenhaus über Obamas Gesundheitsreform erneut abstimmen lassen. Mit ihrer Mehrheit können sie dort ein Nein erzwingen. Die Auswirkungen dieses Nein sind gleich null. Der von den Demokraten dominierte Senat kann sich ja wiederum gegen dieses Votum querlegen. Am Ende steht eine politischen Blockade, wie sie in der US-Politik Alltag ist.

Die tatsächliche Rache für die Niederlage vor dem Höchstgericht soll aber im November bei den Präsidentschaftswahlen erfolgen. Die Wortführer des rechten Flügels der Republikaner fingen sofort zu mobilisieren an. „Dieses Obamacare-U­rteil hat unsere Truppen in Stellung gebracht", griff e­twa Sarah Palin zur Kreuzzugs-Rhetorik: „ Amerikas Augen sind nun geöffnet. Danke, Gott."

Auch Präsidentschaftskandidat Mitt Romney bemühte sich, die Gesundheitsreform sofort zum Wahlkampfthema zu machen. Hauptargument: Die verpflichtende Krankenversicherung für alle Amerikaner werde erstens Milliarden kosten und sei zweitens nichts als eine Steuererhöhung – und auf die reagieren US-Bürger traditionell besonders sensibel. Er, so tönte der Republikaner kämpferisch, werde am ersten Tag seiner Präsidentschaft die Reform aufheben: „Wenn wir also Obamacare loswerden wollen, müssen wir Obama loswerden."