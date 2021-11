Wie klimaschädlich das Fliegen tatsächlich ist

Tatsächlich liegt der Anteil des Flugverkehrs an den weltweiten CO 2 -Emissionen nur im einstelligen Prozentbereich – je nach Quelle variiert dieser zwischen drei und sieben Prozent. Fakt ist aber auch, mit der Wahl ihres Verkehrsmittels hat die Umweltministerin nur rund vier Prozent der Emissionen einer Flugzeugreise verursacht.

Genau deshalb seien derlei Diskussionen nicht zielführend, betont man im Umweltbundesamt. „Wir haben die Aufgabe, eine dekarbonisierte Gesellschaft zu werden. Das bedeutet, dass jeder von uns nur eine gewisse Menge an Treibhausgasen verursachen sollte“, sagt Experte Werner Pölz.

Jeder könne sich also überlegen, wie er sein Kontingent verwenden möchte. „Wer nach New York fliegen will, sollte dafür kein Fleisch mehr essen oder nur mit Biomasse heizen“, erklärt der Experte. Umgekehrt gilt: Wer im Alltag auf das Auto angewiesen ist, sollte mit dem Zug statt dem Flieger auf Urlaub fahren.

Ähnlich sieht es Christian Gratzer vom Verkehrsclub (VCÖ): „Wie groß der Anteil des Fliegens auch sein mag, er ist ein Teil im Mosaik der Verursacher, wie die Erzeugung von Rindfleisch oder die Verwendung von Ölheizungen.“