Extreme Dürre hat Sizilien fest im Griff: Touristen werden abgewiesen

Bereits im Februar wurde in der Gemeinde und in vier weiteren Provinzen Siziliens der "Krisen- und Wassernotstand" ausgerufen. Im zweiten Halbjahr 2023 waren nur 150 Millimeter Regen gefallen. Im März waren viele Wasserspeicher nur zu gut zehn Prozent gefüllt.

Inzwischen sind mehr als eine Million Menschen in 93 Gemeinden auf der italienischen Ferieninsel von Wasserbeschränkungen betroffen. Viele müssen ihren Wasserverbrauch um bis zu 45 Prozent reduzieren. Das bedeutet, dass die Wasserhähne nach einem bestimmten Zeitplan trocken laufen und die Versorgung über Nacht komplett eingestellt wird.

Hotels müssen im Verhältnis zu ihrer Kapazität eine bestimmte Menge an Wasserreserven vorweisen. Das Wasser wird teuer vom italienischen Festland eingekauft. Kleinere Hotels und Pensionen, wie jene in der Altstadt von Agrigent, können diese Anforderungen häufig nicht erfüllen. Viele können ihren Gästen keine Toiletten mit Wasserspülung oder eine Dusche nach einem langen Tag am Strand garantieren.