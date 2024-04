Volle Pools trotz Wassernotstand: Wie Spaniens Tourismus die Gemüter erhitzt

Aus Barcelona, von Julia Macher

Abwässer, die ungefiltert in den Atlantik fließen. Verstopfte Straßen. Anwohner, die wegen der Wasserknappheit ihre Gärten nicht mehr gießen dürfen, während die Pools nebenan gefüllt sind: Für Ruben Pérez Flores sind das nur zwei von vielen Gründen, warum er den Massentourismus auf den Kanarischen Inseln zum Teufel wünscht.

„16 Millionen Touristen jährlich zerstören unsere Lebensgrundlage“, sagt der Aktivist. „Wir brauchen einen sofortigen Genehmigungsstopp für Hotels und Ferienanlagen.“ Um den von der Regionalregierung zu erzwingen, traten einige seiner Mitstreiter am Donnerstag in einen unbefristeten Hungerstreik, begleitet von einem Dauercamp in der Universitätsstadt La Laguna: