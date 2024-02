Wassernotstand in Barcelona: wenn die Dürre kommt, um zu bleiben

➤ 40 Prozent fehlen: Wie der Welt schon bis 2030 das Wasser ausgeht

Die Konsequenz: Am Freitag trat ein Wassernotstand in Kraft, der den zulässigen Verbrauch auf 200 Liter pro Tag begrenzt. Wird die Lage noch schlechter, könnte dieser Wert auf 160 Liter gesenkt werden. Die Privathaushalte, insbesondere jene in der Fünf-Millionen-Metropole Barcelona, trifft das weniger, die Bauern im Umland hingegen dramatisch. Sie müssen die Bewässerung der Felder um 80 Prozent reduzieren; die Industrie in der wirtschaftsstarken Region muss 25 Prozent Wasser einsparen.

So trocken wie seit 1.200 Jahren nicht mehr

Dabei wäre die Situation in der Stadt noch viel schlimmer, würde sie nicht ein Viertel ihres Bedarfs mit wiederaufbereitetem Abwasser und sogar ein Drittel aus Europas größter Meerwasserentsalzungsanlage decken. Gerade letztere lenkt den Blick aber auch auf die dahinterliegenden Probleme. Denn nicht nur ist die zurückbleibende und ins Meer geleitete Sole ein Problem für das empfindliche Ökosystem, Entsalzung ist vor allem auch ein energieintensives Geschäft.

Und der Grund für die anhaltende Dürre, auch so viel ist klar, ist der Klimawandel. Eine Studie bescheinigte der gesamten iberischen Halbinsel im Vorjahr, seit 1.200 Jahren nicht so trocken gewesen zu sein. Üblicherweise fällt der meiste Regen in der Region im Winter, wenn feuchte Tiefdruckgebiete vom Atlantik hereinziehen.