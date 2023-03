40 Prozent fehlen: Wie der Welt schon bis 2030 das Wasser ausgeht

Österreich: Rückhaltebecken und neue Wasserflächen

Auch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich will auf das Problem der Wasserknappheit reagieren. Demnach steht in Österreich die Lebensmittelversorgungssicherheit auf dem Spiel, da die klimatischen Veränderungen die Wasserressourcen knapp werden lassen. Weniger Niederschläge und höhere Temperaturen führen zu einer höheren Verdunstung und weniger verfügbarem Wasser in den Regionen.

Um die Bewässerung und Wasserinfrastruktur auszubauen und damit die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen zu sichern, werden Wasserrückhaltebecken und Offenwasserflächen benötigt. Die österreichische Landwirtschaft geht bereits sparsam mit der Ressource Wasser um, heißt es in einer Aussendung der LWK NÖ. Es müsse aber noch mehr getan werden, um die Lebensqualität der Menschen und die Produktion von Lebensmitteln in den Regionen zu erhalten.