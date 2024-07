Touristen-Gemeinde auf Mallorca wird das Wasser abgedreht

Der Baleareninsel Mallorca geht das Wasser aus. Von Oktober bis Mai hat es in der Urlaubsdestination kaum geregnet. Erste Gemeinden haben bereits Anfang des Jahres Restriktionen eingeführt: Der Pro-Kopf-Wasserverbrauch wurde von zunächst 150 auf später 75 Liter pro Tag reduziert. Swimmingpools durften nicht mehr gefüllt, Gärten nicht bewässert werden.

Wasser per Lkw geliefert

Derzeit muss das Wasser per Lkw in das Tramuntana-Dorf gebracht werden, da die Wasserspeicher fast leer sind. Gerade in den touristischen Sommermonaten Juli und August ist jedoch der Bedarf besonders hoch. Und: "Uns geht das Geld aus. Wir können es uns nicht leisten, das ganze Jahr über Lastwagen zu bestellen", wird Bürgermeister Joan Vives von Europa Press zitiert.