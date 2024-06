„Jeder will Frieden, daher wird auch ständig verhandelt, auch jetzt gerade", sagt Meinl-Reisinger. Das Problem sei aber das: „Der Einzige, der sich nicht an internationales Recht und Verträge gehalten hat, ist Wladimir Putin." Und noch etwas: "Wenn Russland aufhört zu kämpfen, herrscht eine Waffenruhe. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann gibt es keine Ukraine mehr.“

Wie kann sie erklären, warum Europa Waffen in die Ukraine liefern soll? Und was hat der Konflikt zwischen Moskau und Kiew mit Österreich zu tun?

Die große Weltpolitik wird an kleinen Holztischen in Dienersdorf verhandelt. Und was Meinl-Reisinger hier macht, widerspricht jeder politischen Vernunft. Während andere ihre begrenzte Zeit und Kraft im Wahlkampf darauf verwenden, Wähler anzusprechen, die sie tendenziell überzeugen und für sich mobilisieren können, macht Meinl-Reisinger das Gegenteil: Sie diskutiert in kleiner Runde vorzugsweise mit Menschen, die ihr diametral entgegenstehen, also: mit EU-Kritikern und -Skeptikern. „Ich wollte dorthin, wo die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl unter 50 Prozent und/oder wo die besonders EU-kritische FPÖ auffallend stark ist." Im nahen Hartberg lag die Wahlbeteiligung beim letzten Mal tatsächlich bei nur 48 Prozent, und die FPÖ schaffte fast 19 Prozent der Stimmen.