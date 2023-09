Meinl-Reisinger kann sich Erbschaftssteuer vorstellen

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kann sich unter Umständen eine - zuletzt wieder von der SPÖ geforderte - Erbschaftssteuer vorstellen. Im Gegenzug dürfe aber die Steuerlast nicht steigen, im Idealfall würde sie sinken, sagte sie am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast". Vermögenssteuern auf Substanz lehnt die Neos-Chefin weiter ab.

"Erbschaftssteuern - das lehnen wir nicht prinzipiell ab", sagte sie. Wenn Vorschläge kämen, die "wirklich auch realistisch" keine Massensteuern bedeuteten und eine Gegenfinanzierung oder eine deutliche Senkung der Lohn- und Einkommenssteuern enthielten, könne über alles geredet werden, sagte Meinl-Reisinger. Mittelstand und Häuslbauer müssten jedenfalls geschont werden. "Aber jetzt ist nicht die Zeit der Verhandlungen, und ich sehe nur Fantasiezahlen, denen ich auch nicht unbedingt traue", schränkte sie ein.

Keine Änderung der Positionierung

Auf APA-Anfrage erklärte ein Sprecher Meinl-Reisingers, dass dies keine Änderung der Positionierung der Parteichefin darstelle. Auch in der Vergangenheit habe sie betont, dass die Steuerlast in Österreich zu hoch sei und sinken müsse. Wenn das passiert sei, könne man über die Verteilung innerhalb des Steuersystems reden. Doch bis dahin sei es ein weiter Weg. Eine Substanzbesteuerung schließen man bei den Neos jedenfalls aus.

Die FPÖ reagierte umgehend ablehnend. "In Zeiten der massiven Teuerung neue Steuern anzudenken, ist schon ein einziger Wahnsinn, aber das passt haargenau in die politische Linie von Meinl-Reisinger", kritisierte Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung.