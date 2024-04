Beate Meinl-Reisinger mit 93,4 zur Neos-Spitzenkandidatin gekürt

Die Mitglieder der Neos haben sich am Samstag in der Grazer Messehalle eingefunden, um die Kandidatenliste für die Nationalratswahl im Herbst festzulegen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wurde mit 93,4 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt. Zuvor hatte sich bereits der Erweiterte Vorstand einstimmig für Meinl-Reisinger ausgesprochen, und auch die offene Online-Vorwahl hatte die Parteichefin klar für sich entschieden.

"Für den Rechtsstaat, die liberale Demokratie und Transparenz"

Griss beklagte die aktuelle politische Kultur, in der ein "konstruktives Miteinander" fehle und man einander ständig "runter mache". Es fehle das gemeinsame Bemühen, Probleme zu lösen, so Griss: "Das ist für den Staat extrem schädlich." Daher schwinde das Vertrauen in die Politik. Griss gab aber auch zu bedenken, dass "das, was Neos vertretet, zu wenig bei den Menschen ankommt". Die Neos stünden dafür, "dass Miteinander gesprochen werden muss, dass man mit allen reden muss. Sie stehen für den Rechtsstaat, die liberale Demokratie und Transparenz".