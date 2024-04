Neos küren Meinl-Reisinger zu ihrer Spitzenkandidatin

Die Neos fixieren am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in Graz ihre Kandidatenliste für die Nationalratswahl im Herbst. Neben der Kür von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger zur Spitzenkandidatin entscheiden die Mitglieder dabei auch final über die Bundes- und die Landeslisten. Die Partei erwartet rund 900 Teilnehmer, die physisch vor Ort bzw. digital zugeschaltet abstimmen werden.

Auch drei Neue dürfte es nach aktuellem Stand geben. De facto fix bei einem "normalen" Ausgang ist Junos-Chefin Sophie Wotschke. Dazu dürften über die Tiroler Landesliste Dominik Oberhofer und über jene in Oberösterreich Markus Hofer kommen. Eng werden könnte es nach derzeitigem Stand hingegen für die aktuellen Abgeordneten Henrike Brandstötter und Fiona Fiedler, sollte es so bleiben. Freilich können die Mitglieder beide am Samstag noch in chancenreichere Listenbereiche vorrücken.

Generalsekretär Douglas Hoyos freute sich im Vorfeld jedenfalls über den Zuspruch: "Noch nie hatten wir so viele motivierte Kandidatinnen und Kandidaten, die aufstehen und sagen: So kann es nicht weitergehen." Bei der öffentlichen Vorwahl habe es mit knapp 10.000 Teilnehmern eine "Rekordbeteiligung" gegeben. "Das zeigt uns, dass die Menschen in Österreich wollen, dass in unserem Land endlich etwas weitergeht", so Hoyos.