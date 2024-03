Nationalratswahl: Neos starten Kandidaten-Auswahl und stellen Regierungsanspruch

Während in den USA der "Super Tuesday" über die Bühne geht, starten die Neos hierzulande in die Listenerstellung für die Nationalratswahl: Von heute, Dienstag, bis 20. März können sich Interessierte online für einen pinken Listenplatz bewerben. Zu gleichen Teilen entscheiden dann eine öffentliche Vorwahl, der Erweiterte Vorstand und eine Mitgliederversammlung, die am 20. April in Graz stattfindet. Generalsekretär Douglas Hoyos hofft auf eine Regierungsbeteiligung.