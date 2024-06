Schüler-Zuzug: Nicht Ministerien, sondern Rotes Kreuz schrie Alarm

Wie wurden also die Verantwortlichen im Schulbetrieb – in Wien sind das der Bildungslandesrat und der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer – über die große Zahl neuer Kinder im Schulsystem informiert?

Das wird auch aus dem Büro des Wiener Bildungslandesrat bestätigt: „In diesem Bereich gab es lange Zeit einen unzureichenden Datenaustausch von Bundesseite. Vor dem Sommer 2023 gab es erste Prognosen des Internationalen Roten Kreuzes über steigende Antragszahlen, die uns zugetragen wurden. Seitdem befassen wir uns in Wien (Stadt, Bildungsdirektion, Fond Soziales Wien) in unterschiedlichen Koordinationsrunden mit Fragen von Schulplatz, Integrationsangeboten und auch Datenmaterial sowie Prognosen.“ Immerhin heißt es weiters aus dem Rathaus: „Einen verbesserten Datenaustausch zwischen Innenministerium, Stadt und Fonds Soziales Wien gibt es in etwa seit Jahresbeginn. Somit haben wir aktuell jedenfalls einen Überblick über noch offene gestellte Einreiseanträge.“ Wiederkehr geht nicht davon aus, dass der Zuzug so schnell nachlassen wird.

Seitens des Innenministeriums war schließlich zu erfahren, dass die Länder „laufend über den Bund-Länder Koordinationsrat sowie über die Landesflüchtlingsreferentenkonferenz über die Entwicklungen informiert“ werden.