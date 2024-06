Wie eine Wiener Direktorin die Bildungsmisere im Kleinen löste

Ein Déjà-vu des KURIER-Schwerpunkts aus dem Jahr 2016, in dem die damalige Wiener Pädagogin Andrea Walach, Direktorin einer Schule mit einem besonders hohen Migrantenanteil, trocken erklärte: „Ein Drittel meiner Kinder sind nicht vermittelbar.“ Also nicht in weiterführende Schulen, aber eben auch nicht in die Lehre, sie sprach von einer „verlorenen Generation“. Die starren Strukturen und Vorgaben des Schulsystems, erklärte Walach damals im KURIER, würden die bestmögliche Ausbildung verhindern, um die Kinder aus allen Kulturkreisen – Serben, Polen, Türken, Somali, Iraker, Syrer, Bosnier, Inder, Tschetschenen, Albaner, Ungarn, Slowaken –, auf ihrem Bildungsniveau abzuholen.

Ein riesiger Erfolg

Ein Jahr später, erzählt die inzwischen pensionierte Direktorin, sah das schon ganz anders aus: „Wir konnten alle Kinder unterbringen, in höheren Schulen bis hin zu Lehrplätzen. 100 Prozent.“

Ein riesiger Erfolg, der bald Schule machte. Was war geschehen?

Die KURIER-Titelseite („Ein Drittel meiner Kinder sind nicht vermittelbar“) vom März 2016 hatte viel Staub aufgewirbelt. Als dieser sich wieder legte, wurde Walach eine Sondererlaubnis ausgestellt, ihren Schulbetrieb so umzustellen, wie sie das für klug erachtet. Walach überlegte nicht lange: Durch das Teamteaching in den „Hauptfächern“ Deutsch, Mathe und Englisch mit zwei Lehrern pro Klasse, hatte sie ausreichend Pädagogen pro Jahrgang zur Verfügung. Bei sechs Pädagogen in drei Klassen pro Jahrgang teilte sie alle Kinder eines Jahrgangs also in sechs „Leistungsgruppen“ mit annähernd gleichem Bildungsniveau.

Für die Lehrer hatte das den Vorteil, dass wieder individuell und gezielt so unterrichtet werden konnte, dass alle Kinder einer Gruppe dem Unterricht folgen konnten, noch dazu in sehr kleinen Gruppen zwischen 10 und 15 Schülern.

Und die Kinder profitierten, weil sie im Unterricht endlich weder unter- noch überfordert waren, sondern genau bei ihrem Wissensstand abgeholt wurden.