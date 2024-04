Wie man ein Land auf Jahre ruiniert

Diese Regierung hat nur mehr ein paar Wochen Zeit für Reformen, bis der Wahlkampf sachliche Diskussionen verunmöglicht. Die Findung einer neuen Regierung und eines Regierungsprogramms wird im Herbst und vielleicht sogar über den nächsten Winter andauern. Ein längerer Reform-Stillstand ist also programmiert.

Der Rückblick fällt nicht leicht, was hat die erste türkis-grüne Regierung eigentlich erreicht? Welche Reformen der letzten fünf Jahre würden Ihnen, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, von den 14 Regierungsmitgliedern einfallen (und wie viele der 14 könnten sie namentlich nennen)? Am meisten ist sicher in der Energie- und Klimapolitik weitergegangen, ein paar Milliarden gibt es für die Rüstung, eine kleine Steuerreform samt großartiger Abschaffung der kalten Progression, ebenso eine kleine Gesundheits- und ein bisschen Bildungsreform.