Bildungsreform? Warum es bei Deutsch, Englisch, Mathe hapert

Was für Rückmeldungen bekommen Sie derzeit aus den Betrieben, die ja jedes Jahr aufs Neue junge Schulabsolventen aufnehmen?

Das deckt sich – leider – mit unseren Pisa-Testergebnissen. In unserer jüngsten Studie hat das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft Lehrlingsausbildner befragt. Das Grundproblem, in einem Satz: Die Betriebe tun sich wahnsinnig schwer, passende Lehrlinge zu finden, und wenn sie welche gefunden haben, müssen diese zuerst einmal geschult werden, damit zumindest ein Basisniveau vorhanden ist.

Also Lesen, Schreiben, Rechnen?

Genau. Die Ausbildner sollten weiters angeben, was nicht passt: 80 Prozent sagen, die geringe Zahl an guten Bewerbungen sei die größte Herausforderung, sie sehen einfach eine mangelnde allgemeine Ausbildungsreife. An erster Stelle stehen die unzureichenden mathematischen Kenntnisse, also das praktische Rechnen, Prozentrechnen und so weiter. An zweiter Stelle mit 40 Prozent kommen schon die mangelnden Deutsch-Kenntnisse.

Wie kann man erklären, dass ein Teil unserer Schüler auch nach neun Jahren Schulpflicht nicht Rechnen, Schreiben, Lesen kann?

In den Ballungsräumen sind die Probleme der mangelnden Deutschkenntnisse und der Zuwanderung ja bekannt. Jedes vierte Kind in Österreich hat eine nicht-deutsche Erstsprache. In einigen Bezirken in Wien spricht mehr als die Hälfte der Kinder eine andere Sprache als Deutsch. Dazu kommt, dass nur wenige Pädagogen eine Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache haben.

Aktuell zeigt sich, dass die Zuwanderung vor allem in Wien die Schulen, Lehrer und letztlich auch die Schüler massiv überlastet.

Ja, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Was man machen könnte, wäre eine pädagogische Assistenz, damit die Lehrkräfte sofort unterstützt werden. Konkret Freizeitpädagogen, die eine Vollanstellung am Schulstandort bekommen, und die neben der Betreuung am Nachmittag einige pädagogische Bereiche übernehmen, eine echte Lernunterstützung. Das würde rasch den Alltag entlasten.