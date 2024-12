Doch kein Mangel an Schulen? Warum es immer mehr Lehrer gibt

Nach Bundesländern betrachtet war der Anteil an außerordentlichen Volksschulkindern in Wien mit 18,7 % am höchsten, gefolgt von Oberösterreich mit 10,9 % und Vorarlberg mit 9,8 %. Im Burgenland lag dieser bei nur 5,6 %.

Hoch ist in den Volksschulen die Zahl der Kinder ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Unterrichtssprache, die als außerordentliche Schüler eingestuft werden und Deutschförderung erhalten. Sie lag zu Beginn des Schuljahres 2023/24 bei 39.651. Gemessen an der Gesamtsumme der Volksschüler entspricht das einem Anteil von 10,7 % (2022/23: 36.500, 10,1 %).

An den Mittelschulen (inklusive ehemalige Hauptschulen) sind ähnliche Trends messbar. Hier wurden im abgelaufenen Schuljahr 2023/24 insgesamt 215.944 Schüler gezählt. Das ist ein Zuwachs von 2 863 (+1,3 %) gegenüber dem Vorjahr. Auch hier wird er vor allem durch Kinder mit nicht-österreichischer Staatsangehörigkeit getragen. Gemessen an allen Mittelschülern lag der Anteil bei 24,4 % bzw. im Zehnjahresvergleich bei über 10 Prozentpunkten mehr (2013/14: 13,6 %).

In der Sekundarstufe II war die Schülerzahl in der AHS-Oberstufe im abgelaufenen Schuljahr mit 91.981 im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (2022/23: 92.738, –0,8 %), im Zehnjahresvergleich wird hingegen ein Plus von 0,5 % erreicht.

Mehr Lehrer, trotzdem Mangel

Trotz des Klagens über einen Lehrermangel ist die Zahl der Pädagoginnen und Pädagogen auch in den Jahren davor fast immer gewachsen - sowohl in Köpfen als auch in Vollzeitäquivalenten. Teils ist das Plus aber geringer als bei den Schülerzahlen ausgefallen. Ein reiner Zahlenvergleich sagt aber nicht unbedingt etwas über einen Mangel an Lehrern aus. So kamen etwa zuletzt mit Digitaler Grundbildung und Ethik auch neue Fächer dazu und für die Deutschförderklassen wird ebenfalls zusätzliches Personal gebraucht. Außerdem werden für den Unterricht Lehramtsstudenten und Quereinsteiger mit Sonderverträgen eingesetzt.

Insgesamt gab es im vergangenen Schuljahr 126.649 Lehrpersonen (exklusive Karenzen). Das ist Plus von 1,8 Prozent in Köpfen, in Vollzeitäquivalenten entspricht der Zuwachs dem Schülerzuwachs.