Die schulische Abwärtsspirale: Ein Problem für ganz Österreich

Wer diese Geschichte als Einzelfall in einem Problembezirk abtun will, der liegt komplett falsch. Das zeigen Berechnungen des Instituts Agenda Austria, die am Montag veröffentlicht worden sind. Demnach bewegt sich der Anteil von Jugendlichen mit nicht-deutscher Alltagssprache an den öffentlichen Schulen in Wien bei fast 70 Prozent. Das zieht sich bis auf wenige „privilegierte“ Pflichtschulen durch die ganze Stadt. In den restlichen Bundesländern sind es zwischen 20 und 35 Prozent.