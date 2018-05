Doskozil: „Zugang der Regierung hat Berechtigung“

Doskozil: „Bei der Pflege muss es darum gehen, eine gewisse Qualität zu sichern.“ Was die Finanzierung betrifft, ist der SPÖ-Politiker für eine Versicherung, bezahlt aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen analog zur Krankenversicherung.

Generell spricht sich der angehende Landeshauptmann für föderale und dezentrale Lösungen bei Pflege, Gesundheit und Schule aus. Doskozil fordert, dass bei der Reform der Krankenkassen die regionale Entscheidungshoheit gewahrt bleibt. Er ist für Zusammenlegungen, aber anders als die Bundesregierung plant. Doskozil will, dass alle Versicherten in einem Träger zusammengefasst werden, dass es davon aber neun – in jedem Bundesland einen – geben soll. Doskozil will im Burgenland das Hausarztsystem im niedergelassenen Bereich aufrechterhalten, aber die Fachärzte in von Land und Krankenkasse gemeinsam finanzierten Gruppenpraxen in den Spitälern organisieren. Kumuliert würden dem Burgenland bis 2021 rund 200 Millionen Euro im Spitalsbetrieb fehlen.