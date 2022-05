Zu wenig Personal macht Pflege menschenunwürdig

Was das in der Praxis bedeutet, liest man in ihrem Bericht. Da erzählen Pflegerinnen etwa Folgendes: „Am schlimmsten ist die zu geringe Kopfanzahl des Personals. Eine Menge unserer Bewohnerinnen und Bewohner benötigt Körperpflege oder Unterstützung beim Essen, aber die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür ist zu gering.“ Und noch ein anderes Beispiel: In einem Pflegeheim in Salzburg, in dem 56 teils demente Bewohner leben, wird die Nachtschicht von zwei Pflegekräften übernommen. Bei einer Personalsituation wie dieser kommt es dazu, dass Patienten nicht mehr ins Freie kommen, weil das Personal fehlt; oder dass der Tagesablauf immer gleich ist – obwohl Abwechslung bei Aktivitäten und Tätigkeiten die Betroffenen mobilisieren bzw. ihren Alltag bereichern würde.