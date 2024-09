Ein Turnsaal in Wien. Auf dem Linoleumboden fläzen 170 Schüler. Sie starren auf ein Plakat, das auf eine Leinwand projiziert wird. Und auch wenn es niemand laut sagen will, steht die Frage in den Gesichtern: „Wer ist dieser Typ?“

Gemeint ist nicht der Mann, der den Beamer bedient. Das ist Politikanalyst Thomas Hofer, und den kennt man hier – die Schüler schauen mehr terrestrisches Fernsehen und Politik-Sendungen als ihre Eltern glauben.

Nein, die Frage lautet, um wen es sich bei dem Herrn auf dem Wahlplakat handelt. Stille. Hofer wartet zwei Atemzüge, dann löst er auf: Wolfgang Schüssel. Einst Chef der ÖVP und Bundeskanzler. Mit anderen Worten: Der lächelnde Brillenträger war politisch einmal wirklich eine ziemlich große Nummer in diesem Land.