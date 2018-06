Zeugnis für die Schulen: Das sind die 10 größten Probleme

Übergänge

Das österreichische Schulsystem kennt viele Schnittstellen: Kindergarten, Volksschule, Unterstufe, Oberstufe. Zumeist gibt es wenig Austausch zwischen den Institutionen. Herbert Weiß von der AHS-Lehrergewerkschaft ist überzeugt, dass ein Schnittstellenmanagement notwendig wäre: „Eine Kooperation zwischen den Pädagogen würde auch den Übergang für die Kinder erleichtern.“

Matura

Für Elternvertreterin Rosenberger ist klar: „Die Matura muss ohne Denkverbote evaluiert werden. Nicht nur im Fach Mathematik, sondern auch in den Sprachen. Es geht um Fragen wie: Was sollte zentral sein und was nicht? Welche Inhalte muss man können? Muss wirklich jede Kindergärtnerin in Mathematik maturieren?“ Ihr Argument: „Wenn man Latein für ein Studium braucht, kann man es auch nachholen.“ Hinterfragen müsste man zudem Umfang und Zeitpunkt der vorwissenschaftlichen Arbeiten. Lehrervertreter Weiß hofft, dass hier nachgeschärft wird. Das Gleiche gelte für die Neue Oberstufe, kurz NOST. „Das bisher entwickelte System muss noch überarbeitet werden.“

Schulschwerpunkte

Eine Herausforderung ist zudem, dass die Schülerschaft immer unterschiedlicher wird. Darauf muss die Schule reagieren. Das Zauberwort heißt Schulentwicklung, wie Bildungsexpertin Spiel betont: „Die Standorte brauchen Unterstützung dabei, ein Konzept zu erarbeiten, wie sie auf ihr Klientel bestmöglich eingehen und diese fördern.“ Beispiel: Wie gehe ich damit um, dass viele Schüler ein Lesedefizit haben. Oder wie unterrichtet man in einer Klasse, in der die Kinder ein sehr unterschiedliches Sprachniveau haben – Frontalunterricht ist dort nicht möglich.

Schulexpertin Spiel präzisiert: „Schulentwicklung ist als gemeinsame Aufgabe von Schulleitung und Lehrkörper zu sehen und fördert damit auch Kooperation und Austausch.“

Im Klartext: Die Schulen brauchen Autonomie, wie sie Pflichtschulgewerkschafter Paul Kimberger vehement einfordert: „Es wird Zeit, dass die Gängelung durch die Schulbehörden aufhört.“

Fürs Leben lernen

Mathematik, Englisch oder Deutsch: Im Zeugnis werden nur Schulfächer bewertet, nicht aber andere Fähigkeiten, die Kinder in Zukunft mindestens genau so benötigen. Teamfähigkeit, Fake News erkennen, Kritikfähigkeit. „Wir sollten uns überlegen, wie sich diese Kompetenzen im Zeugnis widerspiegeln“, sagt Christiane Spiel.

Digitalisierung

Diese geht vielen Schulen zu schnell voran, warnt Elternvertreterin Elisabeth Rosenberger: „Ich glaube nicht, dass schon in allen Schulen angekommen ist, was im Bereich digitaler Bildung ab Herbst unterrichtet werden soll. Es fehlt an Geld, Infrastruktur und Materialien. Ich bezweifle, dass alle Lehrer bereits die Kompetenzen haben, Digitales in ihren Unterricht einzubringen.“

Die Lehrer

„Lehrer prägen fürs Leben – und das sollten sie auch“ , schreiben die Maturantinnen Elodie Arpa und Walburga Plunger aus der AHS Bachgasse in Mödling (NÖ) in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten und den Bildungsminister. „Junge Lehrer werden ins kalte Wasser geworfen, erfahrene werden mit unwilligen Schülern konfrontiert.“ Sie wollen eine bessere Unterstützung und Begleitung für die Lehrer. AHS-Sprecher Weiß warnt: „In einem Jahr wird das Unterrichtspraktikum für Neulehrer abgeschafft und durch eine Induktionsphase ersetzt. Dabei gibt es weniger Zeit für Betreuer und Betreute.“

Weil die Pädagogen der zentrale Erfolgsfaktor für ein Schulsystem sind, wünscht sich Bildungspsychologin Spiel, „dass man der Gesellschaft vermitteln soll, wie schön und wichtig der Lehrberuf ist“. Sie plädiert für einen Diskurs über die Aufnahmeverfahren. Heißt: Wie schafft man es, die Besten zu motivieren und die Ungeeigneten fernzuhalten.

Das Abschlusswort zum Thema Bildung haben die Maturantinnen aus der Bachgasse: „Man müsste einen wahrlich großen Sprung wagen. Das ist risikoreich, kostspielig und ungewiss.“ Aber notwendig: „Denn alles um uns verändert sich vollkommen.“