Faßmann zur Zentralmatura: "Sehe keinen Wurm darin"

Die Diskussion rund um die Zentralmatura hat auch in diesem Jahr für große Aufregung gesorgt. Die endgültigen Ergebnisse präsentierte Bundesminister Heinz Faßmann heute im Rahmen einer Pressekonferenz.

Besonders in der Mathematik waren heuer vergleichsweise viele Schüler bei der ersten Runde der Zentralmatura durchgefallen. Sowohl an den AHS als auch an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) kassierten nach einer ersten Auswertung des Bildungsministeriums im Mai jeweils rund 18 Prozent der angetretenen Schüler einen Fünfer. Im Jahr davor waren es nur 11,8 Prozent.

Tatsächlich würden die endgültigen Ergebnisse heuer im Vergleich zu den Vorjahren aber innerhalb einer relativ schmalen Bandbreite liegen. Während im Jahr 2015/2016 76,8 Prozent der Schüler (vor der der Kompensationsprüfung) positiv benotet wurden, waren es heuer 77,5 Prozent. "2016/2017 war es etwas besser", erklärte Sektionsleiter Andreas Thaller.

"Müssen über Fairness sprechen"

Faßmann betonte, dass die meisten modernen Länder heute zentrale Abschlussprüfungen durchführen würden. Grundsätzlich habe sich auch in Österreich die Zentralmatura seit ihrer Einführung im Schuljahr 2014/2015 bewährt. "Ich sehe nicht den Wurm, der sich von Anfang an breit gemacht hat", meinte der Bildungsminister im Hinblick auf eine Schlagzeile und fügte hinzu: "Aber ich sehe die Notwendigkeit, über Fairness zu sprechen."

Deshalb soll es bald eine sogenannte "Zuhör-Tour" durch die Bundesländer geben, die vom "sehr erfahrenen" Kurt Scholz (Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik) gleitet werden wird. Dabei soll "der Kontakt und der Dialog mit Schülern, Eltern, Lehrern und der Schulaufsicht gesucht werden und über alle Druckpunkte gesprochen werden." Das soll noch vor Weihnachten passieren. Im Jänner werde es Treffen mit Schulsprechern geben. "Nach einem Jahr wird es bessere Ergebnisse geben als jetzt", fasste Scholz zusammen.