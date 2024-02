Kurt Bauer: Ja, es war ein Aufstand. Was ist ein Bürgerkrieg? Wenn man etwa an den Spanischen Bürgerkrieg denkt – mit Hunderttausenden Toten, jahrelangen Kämpfen, dann kann man das nicht vergleichen. Auch politikwissenschaftliche Definitionen sprechen ganz eindeutig dagegen, dass das im Februar 1934 ein Bürgerkrieg war. Es war ein Aufstand, der in einigen Teilen des Landes, in einigen Bezirken ausgebrochen ist, der sehr schnell beendet war.

Die SPÖ wird am Montag, 12. Februar, ihr Gedenken an 1934 im Goethehof in Wien begehen. Mit ihrem Blickwinkel auf diese Ereignisse. Reden von Parteichef Andreas Babler und Bürgermeister Michael Ludwig stehen auf dem Programm.

Bauer: Die Suche nach Waffen in Linz war keine Provokation. Aber insgesamt kann man ab Herbst 1933 beobachten, wie es immer mehr darum ging, die Sozialdemokraten in die Enge zu treiben. Und man muss dabei im Hintergrund immer an den italienischen Faschistenführer Benito Mussolini denken – Mussolini hat Dollfuß sehr in diese Richtung gedrängt.

Bauer: Otto Bauer wollte, nachdem er diesen Brief in der Nacht des 11. Februar bekommen hat, das stoppen – das wurde aber von der Polizei abgehört.

Was ist eigentlich zwischen März 1933 – nach der Ausschaltung des Parlaments – und dem Februar 1934 passiert?

Khol: Ich sehe es auch so, dass auf Druck von Mussolini der Druck auf die Sozialisten ständig erhöht wurde – in Richtung einer autoritären Regierung. Die sogenannte „Selbstausschaltung“ des Parlaments war eine Lahmlegung durch drei verantwortungslose Präsidenten, das Parlament war kurzzeitig nicht beschlussfähig, Bundeskanzler Dollfuß hat diese Situation ausgenützt und das Parlament ausgeschaltet. Dabei stand er ganz offensichtlich stark unter dem Eindruck der Wahlen in Innsbruck: 40 Prozent für die Nationalsozialisten im katholischen Tirol! Und noch etwas hat eine große Rolle gespielt: dass die schnell zu Demokratien gewordenen Monarchien in Europa vielfach in die Diktatur abgeglitten sind, etwa Polen, Rumänien, Ungarn, Italien … Es hat einen Schwund der Demokratie gegeben – so, wie wir ihn auch heute feststellen müssen.

Bauer: Man muss sich Dollfuß als zwischen Deutschland und Italien eingezwängt vorstellen. Dollfuß galt ja am Anfang als eher sozialistenfreundlich. Die Sozialisten dachten sich, ein Bauernpolitiker aus Niederösterreich – mit dem kann man reden. Die Machtübernahme Hitlers in Deutschland hat aber alles verändert, auch in Österreich.