1934: Für ein Gedenken ohne Parteibrille

Es gibt nicht einmal noch eine gemeinsame Sprache für das, was in den Jahren 1933 bis 1938 passiert ist. Die Blickwinkel der Historiker und auch Parteidenker sind teilweise so divergierend, dass beim neutralen Beobachter nur Ratlosigkeit zurückbleibt.

Doch wie will man jüngeren Generationen Geschichte vermitteln, wenn die Erzählungen mehr von Ideologie als von nüchterner Wissenschaft getrieben sind? Wie will man sich mit einer historischen Fehlentwicklung auseinandersetzen, wenn die Begriffe (Aufstand, Bürgerkrieg, Austrofaschismus) dafür nicht außer Streit gestellt werden. Österreich hat mittlerweile in Wien und in St. Pölten ein Haus der Geschichte. Da muss es doch zu schaffen sein, beim Blick auf die Zwischenkriegszeit die Parteibrille abzunehmen.