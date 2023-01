Zehntausende begleiten heute Benedikt XVI. auf seinem letzten Weg

Nach der Messe soll der Sarg in die vatikanischen Grotten geleitet und nach dem Wunsch des Bayern in jener Krypta beigesetzt werden, in der zuvor sein Vorgänger Johannes Paul II. bestattet wurde. Dessen sterbliche Überreste befinden sich nach der Seligsprechung im Petersdom.

Am Mittwoch standen Leute immer noch Schlange für einen letzten Gruß für den aufgebahrten Benedikt. Darunter auch Vertreter der Marianischen Männerkongregation, die extra aus München angereist sind: „Er gehörte seit 35 Jahren als Ehrensodale (eine Art Ehrenmitglied) unserem Verband an“, sagte der Präfekt Reiner von Solemacher dem KURIER. „Und wir hatten noch die Freude, ihn letzten Mai zu besuchen.“