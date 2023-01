Benedikt XVI. wird im Petersdom aufgebahrt

Montag früh wird der Leichnam in den Petersdom überführt. Bis Mittwochabend können die Menschen dann dort von ihm Abschied nehmen. Am Donnerstag folgen die Trauerfeier auf dem Petersplatz und die Beisetzung an der Seite anderer Päpste in der Krypta unterhalb der Petersbasilika.

60.000 Besucher erwartet

Zu dem Requiem am Donnerstag werden in Rom bis zu 60.000 Besucher erwartet. Von Montag bis Mittwoch dürften demnach täglich bis zu 35 000 Gläubige in den Petersdom kommen. Die Trauerfeiern für Papst Johannes Paul II. hatten 2005 ganz andere Dimensionen: Damals wollten mehrere Millionen Pilger in Rom dabei sein. Benedikt selbst wünschte sich bescheidene Feiern.