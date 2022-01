Zadić will Lücken im Korruptionsstrafrecht bald schließen

Schon lange, unter einiger Kritik an den Zuständen, gefordert wird die Reform des Maßnahmenvollzugs. Zadić will sie 2022 umsetzen. Die Unterbringung psychisch kranker Rechtsbrecher ist sein "sehr sensibler Bereich", geht es doch um Menschenrechte - und Verbesserungen seien "dringend". Die Reform hat zwei Teile: Teil Eins mit den nötigen Änderungen im Straf- und Strafprozessrecht ist bereits begutachtet, die Regierungsvorlage wird demnächst fertig. Den zweiten Teil - die Änderung des Maßnahmenvollzugsgesetzes - will Zadić Mitte des Jahres in Begutachtung schicken.